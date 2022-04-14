«Самый сложный клуб в мире – «Реал», а не «Барса». «Мадрид» обязан побеждать всегда, и ему все мало». Вальдано ответил Хави

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Хорхе Вальдано не согласен с мнением Хави о том, что «Барселона» является самым сложным клубом мира.

«Естественно, не «Барселона» является самым сложным клубом мира. Труднее всего в клубе, который обязан побеждать всегда, но при этом ему все мало. И таким клубом является «Реал».

«Реал» выигрывает чемпионат, но этого ему недостаточно. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов и сразу переключается на следующий сезон. И в таком состоянии клуб находится постоянно», – сказал бывший генеральный директор «Мадрида».

Хави: «Барса» должна быть прекрасна во всем, 1:0 – это мало. Больше таких клубов нет. Требования выставляет наша история, а не «Реал»

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