«Самый сложный клуб в мире – «Реал», а не «Барса». «Мадрид» обязан побеждать всегда, и ему все мало». Вальдано ответил Хави

не согласен с мнением о том, что является самым сложным клубом мира.

«Естественно, не «Барселона» является самым сложным клубом мира. Труднее всего в клубе, который обязан побеждать всегда, но при этом ему все мало. И таким клубом является «Реал».

«Реал» выигрывает чемпионат, но этого ему недостаточно. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов и сразу переключается на следующий сезон. И в таком состоянии клуб находится постоянно», – сказал бывший генеральный директор .

Хави: «Барса» должна быть прекрасна во всем, 1:0 – это мало. Больше таких клубов нет. Требования выставляет наша история, а не «Реал»