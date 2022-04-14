Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс завершит спортивную карьеру после сезона-2022

Американская бегунья объявила, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2022.

«Я отдала бегу все, что могла, и впервые не уверена, что могу отдать хоть что-то еще. Хочу попрощаться и поблагодарить спорт и людей, которые помогли мне выбрать единственный правильный путь», – написала Феликс.

Феликс – семикратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира.

Она является самой титулованной легкоатлеткой в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также единственной обладательницей семи золотых олимпийских наград в истории женской легкой атлетики.