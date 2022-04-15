Подколзин набрал 2+1 против «Аризоны» на отрезке в 4 минуты и стал 2-й звездой. У него 13+10 в 72 играх

набрал 3 (2+1) очка за 4 минуты в матче с «Аризоной».

Россиянин набрал 3 очка (личный рекорд) за 4 минуты 8 секунд в конце второго периода и помог разгромить «Койотис» (7:1). Его признали второй звездой встречи.

В активе 20-летнего нападающего стало 23 (13+10) очка в 72 играх в дебютном сезоне в НХЛ. Дубль стал для Василия первым в лиге.

Сегодня Подколзин (16:57, 1:03 – в большинстве, 0:26 – в меньшинстве, «+3») реализовал оба броска в створ. Также применил 1 силовой прием, сделал 3 перехвата и допустил 1 потерю.