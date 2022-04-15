Василевский пропустил 3 шайбы от «Анахайма» за 7 минут и был заменен. Интервал между 2-м и 3-м голами – 22 секунды

Андрей Василевский пропустил 3 шайбы за 7 минут в матче с «Анахаймом» и был заменен.
«Тампа» обыграла «Анахайм» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде «молнии» пропустили 3 шайбы подряд при счете 2:0 в свою пользу. Это произошло за 7 минут игрового времени.
При этом 2-ю и 3-ю шайбы игроки «Дакс» забросили с интервалом в 22 секунды. После этого Андрей Василевский (10 сэйвов после 13 бросков) был заменен.
На замену вышел Брайан Эллиотт, отразивший 13 бросков из 13. Победа была записана на его счет.
Василевский остался без победы в 5-м матче подряд. С его статистикой можно ознакомиться здесь.