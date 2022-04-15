Василевский пропустил 3 шайбы от «Анахайма» за 7 минут и был заменен. Интервал между 2-м и 3-м голами – 22 секунды

Андрей Василевский пропустил 3 шайбы за 7 минут в матче с и был заменен.

обыграла «Анахайм» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Во втором периоде «молнии» пропустили 3 шайбы подряд при счете 2:0 в свою пользу. Это произошло за 7 минут игрового времени.

При этом 2-ю и 3-ю шайбы игроки «Дакс» забросили с интервалом в 22 секунды. После этого (10 сэйвов после 13 бросков) был заменен.

На замену вышел , отразивший 13 бросков из 13. Победа была записана на его счет.

Василевский остался без победы в 5-м матче подряд. С его статистикой можно ознакомиться здесь.