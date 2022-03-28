Гендиректор «Трактора»: «Победили бы «Салават», даже если бы их легионеры остались. Непонятно, почему они назначили себя народной командой»

прокомментировал победу «Трактора» над «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда плей-офф .

Челябинцы выиграли со счетом 4-2.

«Для нас понятно, каким был бы исход, если бы легионеры «Салавата» остались – все равно бы победил.

Мы работали, начиная с предсезонной подготовки и не могли предположить, что уступили бы сопернику, даже если в его составе были бы легионеры.

Я бы хотел поблагодарить команду «Салават Юлаев» за хорошую серию, самоотдачу.

Непонятно, почему «Салават» сам себя назначил народной командой, но тем не менее молодые ребята, которые получили шанс проявить себя в плей-офф, в этой серии были нам симпатичны.

И, безусловно, – сильная команда, интересная, с характером и по духу не уступала нам, но тем не менее мы оказались сильней.

Мы и для того весь год работаем, чтобы быть сильнее нашего соперника», – заявил генеральный директор челябинского клуба.