Гендиректор «Трактора»: «Победили бы «Салават», даже если бы их легионеры остались. Непонятно, почему они назначили себя народной командой»

Иван Савин прокомментировал победу «Трактора» над «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
Челябинцы выиграли со счетом 4-2.
«Для нас понятно, каким был бы исход, если бы легионеры «Салавата» остались – «Трактор» все равно бы победил.
Мы работали, начиная с предсезонной подготовки и не могли предположить, что уступили бы сопернику, даже если в его составе были бы легионеры.
Я бы хотел поблагодарить команду «Салават Юлаев» за хорошую серию, самоотдачу.
Непонятно, почему «Салават» сам себя назначил народной командой, но тем не менее молодые ребята, которые получили шанс проявить себя в плей-офф, в этой серии были нам симпатичны.
И, безусловно, «Салават Юлаев» – сильная команда, интересная, с характером и по духу не уступала нам, но тем не менее мы оказались сильней.
Мы и для того весь год работаем, чтобы быть сильнее нашего соперника», – заявил генеральный директор челябинского клуба.