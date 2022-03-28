УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА, Азия и Африка – за приостановку членства. Запрет на трансферы и международные матчи будет в любом случае («Матч ТВ»)

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ФИФА рассмотрит вопрос о статусе РФС на ближайшем заседании конгресса.

В Международной федерации футбола решают, стоит ли приостановить членство Российского футбольного союза или исключить его из организации.

По информации «Матч ТВ», к приостановке членства России склоняются президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола.

За исключение могу выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Разница между двумя наказаниями – в значительно более сложном процессе восстановления федерации в случае исключения. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.

На данный момент никто из представителей РФС на конгресс ФИФА не аккредитован.

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