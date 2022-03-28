УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА, Азия и Африка – за приостановку членства. Запрет на трансферы и международные матчи будет в любом случае («Матч ТВ»)

ФИФА рассмотрит вопрос о статусе РФС на ближайшем заседании конгресса.

В Международной федерации футбола решают, стоит ли приостановить членство Российского футбольного союза или исключить его из организации.

По информации , к приостановке членства России склоняются президент ФИФА Джанни Инфантино, а также и Африканская конфедерации футбола.

За исключение могу выступить и КОНМЕБОЛ.

Разница между двумя наказаниями – в значительно более сложном процессе восстановления федерации в случае исключения. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.

На данный момент никто из представителей на конгресс ФИФА не аккредитован.

Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?