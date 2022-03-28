УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА, Азия и Африка – за приостановку членства. Запрет на трансферы и международные матчи будет в любом случае («Матч ТВ»)

ФИФА рассмотрит вопрос о статусе РФС на ближайшем заседании конгресса.
В Международной федерации футбола решают, стоит ли приостановить членство Российского футбольного союза или исключить его из организации.
По информации «Матч ТВ», к приостановке членства России склоняются президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола.
За исключение могу выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Разница между двумя наказаниями – в значительно более сложном процессе восстановления федерации в случае исключения. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.
На данный момент никто из представителей РФС на конгресс ФИФА не аккредитован.
Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?