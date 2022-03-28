Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье. 

Ее слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на  RTLSport. 

«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения.

Сейчас мы планируем просто отдохнуть. Не знаем, хотим ли завершить карьеру. Это серьезное решение, не хотим принимать его слишком быстро и делать неправильный выбор», — приводит сказала Пападакис. 

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