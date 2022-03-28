Ван Гал об «МЮ»: «Это коммерческий клуб. Тен Хагу лучше перейти в футбольный»

Луи ван Гал считает, что тренеру Эрику тен Хагу не следует переходить в .

«Я считаю Эрика тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер – это всегда здорово для «Манчестер Юнайтед».

Но «МЮ» – это коммерческий клуб, там тренеру тяжело принимать решения. Лучше перейти в футбольный клуб.

Не собираюсь наставлять тен Хага, он может позвонить мне при желании. Но выбрать ему стоит футбольный клуб, не коммерческий», – сказал бывший тренер «Юнайтед».

Ван Гал тренировал «МЮ» с 2014 по 2016 год. Он привел клуб к победе в Кубке Англии, а в чемпионате команда при нем финишировала на четвертом и пятом местах.