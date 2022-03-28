«Спартак» может получить за Айртона до 10 млн долларов. Он улетает на медосмотр для «Фламенго» сегодня

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Айртон близок к уходу из «Спартака» во «Фламенго».

Сегодня, 28 марта, футболист улетает на медосмотр в Бразилию. «Фламенго» будет полностью платить зарплату игроку.

Сообщалось, что в арендном соглашении будет прописана опция выкупа, которая активируется при достижении определенных целей. По данным «Спорт-Экспресса», в перспективе московский клуб может получить за игрока до 10 млн долларов.

Напомним, бразилец перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в 2019 году примерно за 7 млн евро.

В этом сезоне футболист провел 30 матчей за московский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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