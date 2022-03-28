«Чего стоит Семак, увидим, когда уедут все иностранцы. Оказалось, что Слуцкий не очень сильный тренер». Наумов об отъезде легионеров

поделился мнением о работе в «Зените».

– Не настал ли момент для Семака, с учетом возможного отъезда иностранцев, перестраивать игру?

– А мы сейчас на этом фоне и увидим, кто какой тренер в нашем чемпионате.

Вот, например, Слуцкий. Все время говорили: ах, какой это тренер! Ай-ай, ой-ой! Да, когда клуб сильный, как , где он работал, когда тебе покупают дорогих игроков, ты – в фаворе!

А вот попробуй в нынешних реалиях поработай, когда у тебя под рукой простые футболисты, поставь им игру и сделай команду! Это намного сложнее! И тут мы увидели, что, оказывается, Слуцкий не очень сильный тренер.

– Да, пока наставник казанцев разочаровывает.

– Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы, бывшие лидеры. Тогда мы и поймем, сильный это тренер или наоборот. Ведь даже если мне привезут Месси и , то я точно буду первым в России….

– Из зимних новичков кто-то уже доказал, что может стать со временем лидером команды?

– В «Зените» сейчас русские ребята на ведущие роли выходят. Круговой здорово прибавил. Мостовой неплохо выглядит. Сергеев, думаю, заиграет – очень креативный парень. Довольно обученный, острый нападающий. Думаю, адаптируется.

Что касается иностранцев, полагаю, они ненадолго здесь задержатся, – сказал бывший президент .