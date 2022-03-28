«Чего стоит Семак, увидим, когда уедут все иностранцы. Оказалось, что Слуцкий не очень сильный тренер». Наумов об отъезде легионеров

Николай Наумов поделился мнением о работе Сергея Семака в «Зените».
– Не настал ли момент для Семака, с учетом возможного отъезда иностранцев, перестраивать игру?
– А мы сейчас на этом фоне и увидим, кто какой тренер в нашем чемпионате.
Вот, например, Слуцкий. Все время говорили: ах, какой это тренер! Ай-ай, ой-ой! Да, когда клуб сильный, как ЦСКА, где он работал, когда тебе покупают дорогих игроков, ты – в фаворе!
А вот попробуй в нынешних реалиях поработай, когда у тебя под рукой простые футболисты, поставь им игру и сделай команду! Это намного сложнее! И тут мы увидели, что, оказывается, Слуцкий не очень сильный тренер.
– Да, пока наставник казанцев разочаровывает.
– Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы, бывшие лидеры. Тогда мы и поймем, сильный это тренер или наоборот. Ведь даже если мне привезут Месси и Неймара, то я точно буду первым в России….
– Из зимних новичков «Зенита» кто-то уже доказал, что может стать со временем лидером команды?
– В «Зените» сейчас русские ребята на ведущие роли выходят. Круговой здорово прибавил. Мостовой неплохо выглядит. Сергеев, думаю, заиграет – очень креативный парень. Довольно обученный, острый нападающий. Думаю, адаптируется.
Что касается иностранцев, полагаю, они ненадолго здесь задержатся, – сказал бывший президент «Локомотива».