Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед НХЛ, не выкинувшей ни одного россиянина. Было бы лучше, если бы все международные организации были такими же»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ лыжные гонки Елена Вяльбе Юрий Чарковский Валентина Каминская Политика Хоккей

Елена Вяльбе на примере НХЛ высказалась об отношении к российским спортсменам.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) ответила на вопрос по поводу украинских спортсменов.

«Я помню, когда была последний раз в олимпийской деревне с Юрием Чарковским, мы встретили Валентину Каминскую.

Она говорит: «Давайте я хоть с вами сфотографируюсь». А мы помним, что им запрещено. Она отвечает: «Да какая я украинка, если у меня мама – русская, а папа – белорус. Я просто живу на Украине. У меня уже были из-за этого проблемы и будут еще, но я считаю, что это неправильно». Мы общались и общаемся с этими спортсменами.

Знаю, что в Тюмени тренировались украинские биатлонисты. Два года назад девчонки были. Они не платили ни за что. Им просто оказали помощь.

Спорт – другая история. Да, мы можем во время гонки показывать зубы друг другу и должны это делать, но…

Я преклоняюсь перед НХЛ, которая не выкинула ни одного российского спортсмена. Они независимые люди.

Рада слышать, что кто-то из наших забил, Александр Овечкин там сейчас какие-то рекорды ставит. Если бы все международные организации были такими же, было гораздо лучше», – заявила Вяльбе.

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