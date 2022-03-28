Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед НХЛ, не выкинувшей ни одного россиянина. Было бы лучше, если бы все международные организации были такими же»

на примере высказалась об отношении к российским спортсменам.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) ответила на вопрос по поводу украинских спортсменов.

«Я помню, когда была последний раз в олимпийской деревне с Юрием Чарковским, мы встретили Валентину Каминскую.

Она говорит: «Давайте я хоть с вами сфотографируюсь». А мы помним, что им запрещено. Она отвечает: «Да какая я украинка, если у меня мама – русская, а папа – белорус. Я просто живу на Украине. У меня уже были из-за этого проблемы и будут еще, но я считаю, что это неправильно». Мы общались и общаемся с этими спортсменами.

Знаю, что в Тюмени тренировались украинские биатлонисты. Два года назад девчонки были. Они не платили ни за что. Им просто оказали помощь.

Спорт – другая история. Да, мы можем во время гонки показывать зубы друг другу и должны это делать, но…

Я преклоняюсь перед НХЛ, которая не выкинула ни одного российского спортсмена. Они независимые люди.

Рада слышать, что кто-то из наших забил, там сейчас какие-то рекорды ставит. Если бы все международные организации были такими же, было гораздо лучше», – заявила Вяльбе.