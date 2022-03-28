Месси, Неймар и Бальбуэна – в символической сборной тура квалификации ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022.
30-летний игрок в составе сборной Парагвая одержал победу в матче с Эквадором (3:1).
Символическая сборная тура квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке:
Вратарь: Алиссон (Бразилия)
Защитники: Фабра (Колумбия), Бальбуэна (Парагвай), Тиаго Силва (Бразилия), Араухо (Уругвай);
Полузащитники: Диас (Колумбия), Вальверде (Уругвай), Де Пауль, Ди Мария (оба – Аргентина);
Нападающие: Неймар (Бразилия), Месси (Аргентина).