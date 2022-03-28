Месси, Неймар и Бальбуэна – в символической сборной тура квалификации ЧМ-2022

Защитник попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022.

30-летний игрок в составе сборной Парагвая одержал победу в матче с Эквадором (3:1).

Символическая сборная тура квалификации в Южной Америке:

Вратарь: (Бразилия)

Защитники: Фабра ( ), Бальбуэна ( ), ( ), Араухо ( );

Полузащитники: Диас (Колумбия), Вальверде (Уругвай), Де Пауль, Ди Мария (оба – );

Нападающие: (Бразилия), Месси (Аргентина).