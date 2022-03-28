Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом»

В понедельник, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 19.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 14-3, УНИКС – 14-4, Зенит – 13-4, Автодор – 10-6, Локомотив-Кубань – 8-6, Парма-Париматч – 8-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-12, Астана – 3-12, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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