Кузнецов прервал рекордную серию из 12 игр с очками в матче с «Каролиной». У него 0 бросков и «минус 3»

прервал рекордную серию из 12 игр с очками в матче с «Каролиной».

Российский нападающий не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (1:6).

Таким образом, его серия из 12 матчей подряд с набранными очками (личный рекорд) завершилась. В 65 играх на его счету 65 (22+43) баллов.

В истории клуба он стал 9-м игроком с результативной серией из 12+ матчей. Рекордом владеет Майк Гартнер (2 серии по 17 матчей в 1981 и 1984 годах).

Сегодня Кузнецов (18:05, 4:18 – в большинстве, 1:41 – в меньшинстве, полезность «минус 3») ни разу не бросил в створ ворот. У него 1 силовой прием, 1 блок, 2 перехвата и 1 потеря.

На вбрасываниях выиграл 60% попыток (6 из 10).