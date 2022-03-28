Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России по керлингу. Это его первый турнир после дисквалификации за допинг

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Керлингист Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России среди мужских команд, который станет его первым турниром после дисквалификации за допинг.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Александра и его жену Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей в соревнованиях смешанных пар.

«Время моей дисквалификации поделилось на два периода. Первые два года тянулись очень долго, не покидало желание забыть это все как страшный сон и закончить с керлингом. Было все: и болезни на фоне стресса, и безрезультативный суд, постоянная узнаваемость и поддержка незнакомых людей, все это сильно давило и напоминало о том, что нам пришлось пройти.

Но хорошо, что наш спорт так просто не отпускает. После Олимпийских игр было много желающих попробовать поиграть в керлинг. Я проводил множество корпоративов, даже собрал спортивную секцию по керлингу среди любителей, с любителями работаю по сей день.

Последние два года пролетели безумно быстро, было много значимых и добрых событий. Это невероятно ускорило время. И все-таки, есть у дисквалификации один плюс – ты можешь каждый день проводить со своей семьей.

Уже в апреле я приму участие в чемпионате России среди мужских команд, команда Алексея Тимофеева любезно пригласила меня к себе. Командная подготовка у нас начнется с этого понедельника, ребята приехали со сбора, и у нас есть возможность потренироваться вместе. Сам с января потихоньку накатываюсь, благо у нас в Санкт-Петербурге наконец-то появился хороший каток и есть возможность там тренироваться.

Что касается дальнейших планов... Хотелось бы сказать, что планы самые амбициозные. Но я на собственном опыте убедился, что твои спортивные планы могут не совсем зависеть от тебя. Четыре года – серьезный простой, если сравнивать с практикой, которая у меня была до Олимпиады. Этот сезон покажет, в какой я форме, а дальше будет видно, можно ли что-то с этой формой поделать», – сказал Крушельницкий.

Чемпионат России среди мужских команд пройдет в Сочи с 13 по 21 апреля.

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