Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России по керлингу. Это его первый турнир после дисквалификации за допинг

Керлингист Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России среди мужских команд, который станет его первым турниром после дисквалификации за допинг.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Александра и его жену Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей в соревнованиях смешанных пар.

«Время моей дисквалификации поделилось на два периода. Первые два года тянулись очень долго, не покидало желание забыть это все как страшный сон и закончить с керлингом. Было все: и болезни на фоне стресса, и безрезультативный суд, постоянная узнаваемость и поддержка незнакомых людей, все это сильно давило и напоминало о том, что нам пришлось пройти.

Но хорошо, что наш спорт так просто не отпускает. После Олимпийских игр было много желающих попробовать поиграть в керлинг. Я проводил множество корпоративов, даже собрал спортивную секцию по керлингу среди любителей, с любителями работаю по сей день.

Последние два года пролетели безумно быстро, было много значимых и добрых событий. Это невероятно ускорило время. И все-таки, есть у дисквалификации один плюс – ты можешь каждый день проводить со своей семьей.

Уже в апреле я приму участие в чемпионате России среди мужских команд, команда Алексея Тимофеева любезно пригласила меня к себе. Командная подготовка у нас начнется с этого понедельника, ребята приехали со сбора, и у нас есть возможность потренироваться вместе. Сам с января потихоньку накатываюсь, благо у нас в Санкт-Петербурге наконец-то появился хороший каток и есть возможность там тренироваться.

Что касается дальнейших планов... Хотелось бы сказать, что планы самые амбициозные. Но я на собственном опыте убедился, что твои спортивные планы могут не совсем зависеть от тебя. Четыре года – серьезный простой, если сравнивать с практикой, которая у меня была до Олимпиады. Этот сезон покажет, в какой я форме, а дальше будет видно, можно ли что-то с этой формой поделать», – сказал Крушельницкий.

Чемпионат России среди мужских команд пройдет в Сочи с 13 по 21 апреля.

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