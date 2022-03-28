«Спартак» подтвердил переговоры по Айртону: «Ситуация в мире заставляет принимать решения, которые бы пошли на пользу клубу»

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В «Спартаке» подтвердили, что Айртон может покинуть клуб.

«В «Спартак» действительно обратились по Айртону. Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин.

Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Ранее появилась информация о том, что бразилец близок к переходу во «Фламенго» на правах аренды.

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