Азар пропустит остаток сезона. Хавбек «Реала» скоро перенесет операцию (El Chiringuito TV)

Полузащитник «Реала» выбыл до конца сезона.

На прошлой неделе стало известно, что 31-летнему хавбеку предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Сообщалось, что игрок пропустит около пяти недель, однако журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес утверждает, что сезон для бельгийца уже закончен.

В общей сложности Азар пропустил в «Реале» более 500 дней из-за 14 травм.

Подробно со статистикой бывшего полузащитника , переехавшего в Мадрид в 2019 году, можно ознакомиться здесь.