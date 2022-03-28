Польская «Зелена-Гура» вышла из состава участников Лиги ВТБ

«Зелена-Гура» приняла решение выйти из состава участников лиги ВТБ. Соответствующее письмо от польского клуба было получено лигой сегодня.

Все результаты матчей сезона-2021/22 с участием «Зелена-Гуры» аннулированы.

Обновленное положение команд:

ЦСКА – 12-3, УНИКС – 12-4, Зенит – 11-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 4-8, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 2-11, – 0-0, Калев – 0-0.

Польская команда проводила свой третий сезон в Лиге ВТБ. Лучший результат она показала в сезоне-2020/21, когда с 13 победами и 11 поражениями заняла 6-е место в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне «Зелена-Гура» провела 13 матчей, одержав две победы.

Ранее состав участников Лиги ВТБ покинул эстонский «Калев».

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