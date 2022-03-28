Тренер Канады о выходе на ЧМ: «Мы футбольная страна»

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман прокомментировал выход на ЧМ-2022.

«Я все еще не могу в это поверить. Я старался верить, но теперь, когда это в итоге случилось, у меня нет слов.

Канадцы… Мы выигрывали финалы Лиги чемпионов, у нас есть молодой парень [ ], выступающий за «Баварию». У нас есть канадские футболисты, играющие в Европе на всех уровнях. Мы, канадцы, вышли на чемпионат мира.

Мы футбольная страна – именно этого мы всегда хотели. Мы хотели уважения. Хотели, чтобы народ поверил, что мы футбольная страна, и мы это доказали», – сказал Хердман.

Канада вышла на ЧМ впервые за 36 лет.