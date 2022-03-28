У «Динамо» нет финансовых проблем. Бюджет клуба на ближайшие годы подтвержден (ТАСС)

У нет финансовых проблем.

«Бюджет «Динамо» подтвержден на ближайшие годы. Информация в СМИ о финансовых сложностях клуба неверна.

«Динамо» не будет менять вектор развития, который, помимо прочего, подразумевает развитие воспитанников академии и ставку на сильный российский костяк», – приводит слова источника .

Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Динамо» приостановило переговоры по контрактам с игроками из-за финансовых трудностей.

В феврале Евросоюз ввел санкции против президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина. Санкции против банка ВТБ – владельца «Динамо» – ввела также Великобритания.

После этого ВТБ передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».