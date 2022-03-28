Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения. Беллингем, Виртц, Гави – в тройке (Transfermarkt)

Арсен Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков не старше 2003 года рождения.

Полузащитник «Динамо» занял 10-е место в рейтинге Transfermarkt. Его оценивают в 12 млн евро.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Джуд Беллингем ( Дортмунд, 75 млн евро);

2. Флориан Виртц («Байер», 70 млн евро);

3. Гави ( , 60 млн евро);

4. Джамал Мусиала ( , 55 млн евро);

5. Райан Шерки («Лион», 20 млн евро);

6-8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 15 млн евро);

6-8. Мохамед-Али Чо («Анжер», 15 млн евро);

6-8. Харви Эллиотт ( , 15 млн евро);

9. Кайки ( , 14 млн евро);

10. Арсен Захарян («Динамо», 12 млн евро).