Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения. Беллингем, Виртц, Гави – в тройке (Transfermarkt)

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Арсен Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков не старше 2003 года рождения.

Полузащитник «Динамо» занял 10-е место в рейтинге Transfermarkt. Его оценивают в 12 млн евро.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 75 млн евро);

2. Флориан Виртц («Байер», 70 млн евро);

3. Гави («Барселона», 60 млн евро);

4. Джамал Мусиала («Бавария», 55 млн евро);

5. Райан Шерки («Лион», 20 млн евро);

6-8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 15 млн евро);

6-8. Мохамед-Али Чо («Анжер», 15 млн евро);

6-8. Харви Эллиотт («Ливерпуль», 15 млн евро);

9. Кайки («Манчестер Сити», 14 млн евро);

10. Арсен Захарян («Динамо», 12 млн евро).

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