Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения. Беллингем, Виртц, Гави – в тройке (Transfermarkt)

Арсен Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков не старше 2003 года рождения.
Полузащитник «Динамо» занял 10-е место в рейтинге Transfermarkt. Его оценивают в 12 млн евро.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 75 млн евро);
2. Флориан Виртц («Байер», 70 млн евро);
3. Гави («Барселона», 60 млн евро);
4. Джамал Мусиала («Бавария», 55 млн евро);
5. Райан Шерки («Лион», 20 млн евро);
6-8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 15 млн евро);
6-8. Мохамед-Али Чо («Анжер», 15 млн евро);
6-8. Харви Эллиотт («Ливерпуль», 15 млн евро);
9. Кайки («Манчестер Сити», 14 млн евро);
10. Арсен Захарян («Динамо», 12 млн евро).