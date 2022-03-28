Бонуччи о вылете Италии: «Все решается в одной игре – абсурдная система, просто безумие. Некоторые вышли на ЧМ, проиграв 4-5 матчей»

раскритиковал систему отбора на после вылета Италии.

«Мы провели всего один матч, это абсурдная система. К сожалению, все закончилось неудачей, но это просто безумие.

Отбор на чемпионат мира проходит в группе, там круговая система, а потом, чтобы поехать на турнир, ты должен решить все в одной игре, где, как мы увидели, может случиться все.

Есть команды, которые вышли на чемпионат мира, проиграв 4 или 5 матчей. А мы остаемся дома, уступив лишь в одной игре из-за гола на 92-й минуте. Настоящее безумие.

Конечно, эти правила – не оправдание. Мы должны были сыграть лучше. Теперь нам нужно искать возможность вернуться туда, где мы были. После чемпионата Европы мы были потерянными. Это стало препятствием на пути к чемпионату мира», – сказал защитник сборной Италии и .