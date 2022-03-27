Россия обыграла молодежку, СКА прошел «Спартак», Уно победил на ЧМ, фиаско Хэмилтона, Овечкин догнал Хоу по победным голам и другие новости утра

1. Сборная России обыграла молодежную команду в товарищеском матче в Новогорске (1:0) благодаря голу Тюкавина.

2. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (4:3), Овечкин забил 772-й гол в карьере и 121-й победный (по их числу разделил 2-е место в истории с Горди Хоу).

«Каролина» разгромила «Сент-Луис» (7:2), Свечников сделал дубль, у «Блюз» обе шайбы забросил Бучневич. «Миннесота» одолела «Коламбус» (3:2 ОТ), Капризов сделал дубль и набрал 80-е очко в сезоне. Все результаты дня – здесь.

3. Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию-2022, Кагияма – 2-й, Чжоу – 3-й. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Хаббелл и Донохью – вторые, Чок и Бейтс – третьи.

Кубок Первого канала. Валиева выиграла короткую программу, Щербакова – 2-я, Туктамышева – 3-я. Коляда выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Кондратюк – 3-й. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с суммой выше мирового рекорда, Мишина и Галлямов – 2-е. Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец с баллами выше мирового рекорда, Степанова и Букин – 2-е. Команда Кондратюка выигрывает у команды Щербаковой после второго дня соревнований.

4. В Кубке Гагарина СКА обыграл «Спартак» (2:1), закрыл серию (4-1) и встретится с ЦСКА в финале Западной конференции. «Металлург» победил «Авангард» (5:2) и повел 3-2 в серии.

5. Сборная Англии дома переиграла Швейцарию (2:1) в товарищеском матче (Кейн вышел на второе место по голам за англичан, до Руни совсем чуть-чуть), Испания победила Албанию (2:1), Германия на своем поле была сильнее Израиля (2:0), Бельгия и Ирландия сыграли вничью (2:2), Нидерланды превзошли Данию (4:2), а Эриксен забил первый гол после возвращения в футбол.

6. В квалификации Гран-при Саудовской Аравии Перес взял поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 16-й (Льюис впервые с 2017 года не прошел во второй сегмент квалификации). Шумахер разбил болид и пропустит следующую гонку. А хуситы объявили о приостановке атак на Саудовскую Аравию на 3 дня, в пятницу они нанесли удар во время практики «Формулы-1».

7. Трансферные новости. Бегич приостановил контракт с «Рубином», это 5-й легионер, покинувший клуб в марте. Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув». Рассказов мог перейти в «Венецию» из «Спартака» в январе, но отказался от предложения. «Бернли» пытался подписать Мозеса из «Спартака», но АПЛ заблокировала трансфер.

Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве альтернативы Холанду, вингеру «Ливерпуля» нравится стиль игры «Барсы». Холанд отклонил первое предложение «Ман Сити» на 27-28 млн евро в год, он ждет, что даст «Реал». «Мадрид» предложит Мбаппе зарплату 25 млн евро в год.

8. Терентьев победил в коньковом спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, Большунов – 2-й, Филимонов – 3-й. Непряева выиграла среди женщин, Фалеева – 2-я, Грухвина – 3-я.

9. НБА. «Мемфис» без Морэнта разделался с «Милуоки» при 30+11 Янниса и другие результаты.

10. Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о сотрудничестве с Россией. Где-то будут созданы совместные лиги, где-то – этапы Кубка Союзного государства, практически по всем видам уже приняты решения.

11. Английский журналист The Telegraph Джим Уайт призвал Шотландию и Уэльс отдать Украине путевку на ЧМ-2022.

12. Теннис. Майами. Во 2-м круге Медведев обыграл Маррея, Карацев прошел Эмбера, Хачанов уступил Полу.

У женщин Звонарева уступила Коллинс в 3-м круге, Калинская, Синякова и Мухова снялись.

13. Леброн Джеймс получил «Золотую малину» за худшую актерскую работу в фильме «Космический джем: Новое поколение».

14. Полиция задержала футболиста из команды блогеров «Амкал» после матча в Новосибирске.

Цитаты дня:

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»

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Дмитрий Медведев: «Нашими друзьями из англосаксонского мира была поставлена задача выбросить Россию из спорта»

Тереза Йохауг о спортсменах на концерте в «Лужниках»: «Они в первых рядах на митинге за Путина. Я прихожу в ярость»

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Жамнов назвал Россию сильнейшей страной в хоккее: «У нас есть победные традиции, большие успехи»

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