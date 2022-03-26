Рассказов мог перейти в «Венецию» из «Спартака» в январе, но отказался от предложения

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Николай Рассказов мог перейти в «Венецию» из «Спартака» зимой.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в январе защитник московского клуба получил предложение от «Венеции». Итальянцы рассчитывали подписать контракт с россиянином с условием немедленного выкупа игрока у «Спартака».

Трансфер не состоялся, потому что у футболиста были более выгодные предложения от других зарубежных клубов. Однако на сегодняшний день они потеряли свою актуальность.

В этом сезоне 24-летний правый защитник провел 18 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.

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