Рассказов мог перейти в «Венецию» из «Спартака» в январе, но отказался от предложения

мог перейти в «Венецию» из зимой.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в январе защитник московского клуба получил предложение от «Венеции». Итальянцы рассчитывали подписать контракт с россиянином с условием немедленного выкупа игрока у «Спартака».

Трансфер не состоялся, потому что у футболиста были более выгодные предложения от других зарубежных клубов. Однако на сегодняшний день они потеряли свою актуальность.

В этом сезоне 24-летний правый защитник провел 18 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.