Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Мацокина, Истомина и Грухвина пробегут квалификацию конькового спринта

26 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский спринт.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Спринт, свободный стиль

Женщины

Начало квалификации – 10.00, финала – 12.15 по московскому времени.

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Страна (квалификация), Первый канал (финал).

Старт-лист

1. Дарья Сторожилова

6. Светлана Николаева

8. Марина Черноусова

10. Анна Грухвина

14. Наталья Матвеева

19. Христина Мацокина

23. Мария Давыденкова

26. Анастасия Фалеева

29. Наталья Непряева

31. Дарья Непряева

32. Ольга Кучерук

58. Евгения Крупицкая

81. Мария Истомина

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре