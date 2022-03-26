«Реал» предложит Мбаппе 25 млн евро в год после налогов. Расходы покроют благодаря уходу Бэйла, Марсело и Иско

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«Реал» сможет предложить Килиану Мбаппе крупную зарплату.

У мадридского клуба есть все возможности, чтобы подписать француза этим летом, пишет As. У «Реала» самый высокий потолок зарплат в Ла Лиге – 739 миллионов евро.

Поэтому «сливочные» готовят для форварда «ПСЖ» зарплату в размере 25 млн евро за сезон после уплаты налогов, а также крупный подписной бонус.

Расходы на зарплату француза будут покрыты благодаря продажам вингера Гарета Бэйла, защитника Марсело и хавбека Иско. Это освободит 60 млн евро в зарплатной ведомости «Мадрида».

Раскрыта хитрость «Реала», чтобы заполучить и Мбаппе, и Холанда. Обманывали, что готовы платить за Килиана 200 млн евро

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