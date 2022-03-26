Холанд отклонил первое предложение «Ман Сити» на 27-28 млн евро в год. Он ждет, что даст «Реал» (As)

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«Манчестер Сити» и «Реал» ведут борьбу за Эрлинга Холанда.

По данным As, на прошлой неделе нападающий дортмундской «Боруссии» отклонил первое предложение от «Ман Сити» на 600 тысяч евро в неделю. По нему игрок зарабатывал бы 27-28 млн евро в год. Это не окончательный отказ.

Норвежец хочет дождаться предложения от «Реала». Решение Холанда будет зависеть не только от финансового аспекта. Если бы это было так, то он уже подписал бы контракт с «Ман Сити». 

«Реал» хотел бы подписать Холанда, но не любой ценой.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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