Холанд отклонил первое предложение «Ман Сити» на 27-28 млн евро в год. Он ждет, что даст «Реал» (As)

«Манчестер Сити» и «Реал» ведут борьбу за Эрлинга Холанда.
По данным As, на прошлой неделе нападающий дортмундской «Боруссии» отклонил первое предложение от «Ман Сити» на 600 тысяч евро в неделю. По нему игрок зарабатывал бы 27-28 млн евро в год. Это не окончательный отказ.
Норвежец хочет дождаться предложения от «Реала». Решение Холанда будет зависеть не только от финансового аспекта. Если бы это было так, то он уже подписал бы контракт с «Ман Сити».
«Реал» хотел бы подписать Холанда, но не любой ценой.
В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.
Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.