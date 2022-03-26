Холанд отклонил первое предложение «Ман Сити» на 27-28 млн евро в год. Он ждет, что даст «Реал» (As)

«Манчестер Сити» и ведут борьбу за .

По данным As, на прошлой неделе нападающий дортмундской отклонил первое предложение от на 600 тысяч евро в неделю. По нему игрок зарабатывал бы 27-28 млн евро в год. Это не окончательный отказ.

Норвежец хочет дождаться предложения от «Реала». Решение Холанда будет зависеть не только от финансового аспекта. Если бы это было так, то он уже подписал бы контракт с «Ман Сити».

«Реал» хотел бы подписать Холанда, но не любой ценой.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.