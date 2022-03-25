Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Уно, Кагияма, Малинин, Томоно и Чжоу выступят с произвольными программами

26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японский фигурист Шома Уно.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

24 марта

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12.55 по московскому времени.

Вторая разминка

7. Роман Садовский (Канада)

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

9. Маурицио Цандрон (Австрия)

10. Кевин Аймо (Франция)

11. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

12. Ли Си Хен (Южная Корея)

Третья разминка

13. Камден Пулкинен (США)

14. Денис Васильев (Латвия)

15. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

16. Киган Мессинг (Канада)

17. Маттео Риццо (Италия)

18. Морис Квителашвили (Грузия)

Четвертая разминка

19. Винсент Чжоу (США)

20. Даниэль Грассль (Италия)

21. Илья Малинин (США)

22. Казуки Томоно (Япония)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Шома Уно (Япония)

Положение после короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 109,63

2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69

3. Казуки Томоно (Япония) – 101,12

4. Илья Малинин (США) – 100,16

5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62

6. Винсент Чжоу (США) – 95,84

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61

8. Маттео Риццо (Италия) – 91,67

9. Киган Мессинг (Канада) – 91,18

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 90,97

11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95

12. Камден Пулкинен (США) – 89,50

13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83

14. Ли Си Хен (Южная Корея) – 85,34

15. Кевин Аймо (Франция) – 85,26

16. Маурицио Цандрон (Австрия) – 83,10