Лапорта о влиянии ситуации на Украине на реконструкцию «Камп Ноу»: «Стоимость материалов выросла на 25%»

рассказал о сложностях, возникших в связи с событиями на Украине.

в рамках проекта Espai Barça намерена провести работы по реконструкции , благоустроить территорию вокруг арены и осовременить клубную инфраструктуру.

– Мы обсуждаем ситуацию с властями города, но сейчас у нас идут внутренние дебаты по поводу влияния ситуации на Украине (при переводе некоторые слова Лапорты были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru) на Espai Barça.

Мы обнаружили, что стоимость материалов выросла на 25%, также выросли процентные ставки, в связи с чем нам нужно все обсудить с Goldman Sachs (один из крупнейших инвестиционных банков мира – прим. Sports.ru), работавшим с инвесторами для привлечения 1,5 млрд евро.

Происходящее вынуждает нас все переосмыслить. Мы не можем забывать о том, что текущая ситуация оказывает серьезное влияние на экономику и на клуб.

– Иначе говоря, стоимость проекта может заметно вырасти.

– Зависит от того, каким образом мы осуществим реструктуризацию. Мы оцениваем ситуацию. У нас есть разрешения, есть график работ, но если все это займет слишком много времени, придется вносить изменения, – сказал президент «Барселоны».

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