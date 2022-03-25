Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пападакис и Сизерон, Хаббелл и Донохью, Чок и Бейтс, Гиньяр и Фабри выступят с произвольными танцами

26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье танцевальные дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют французы и .

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

26 марта

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19.05 по московскому времени.

Первая разминка

4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

Вторая разминка

6. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

7. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)

8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)

9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Третья разминка

11. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

12. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

13. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада)

14. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

15. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

Четвертая разминка

16. Пайпер Гиллес – (Канада)

17. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

19. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

20. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Положение после ритм-танца

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 92,73

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 89,72

3. – (США) – 87,51

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 84,22

5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 80,79

6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 79,40

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 78,89

8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,29

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 76,56

10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 74,06

11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 72,55

12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 71,88

13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,39

14. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 68,50

15. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 67,77

16. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 67,70

17. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 66,76

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2022