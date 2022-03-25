Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пападакис и Сизерон, Хаббелл и Донохью, Чок и Бейтс, Гиньяр и Фабри выступят с произвольными танцами

26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье танцевальные дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Монпелье, Франция
26 марта
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19.05 по московскому времени.
Первая разминка
4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Вторая разминка
6. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
7. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)
8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)
9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Третья разминка
11. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
12. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
13. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада)
14. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
15. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
Четвертая разминка
16. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
17. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
19. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
20. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 92,73
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 89,72
3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 87,51
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 84,22
5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 80,79
6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 79,40
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 78,89
8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,29
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 76,56
10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 74,06
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 72,55
12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 71,88
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,39
14. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 68,50
15. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 67,77
16. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 67,70
17. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 66,76