Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Терентьев, Ретивых, Якимушкин и Червоткин выступят в квалификации конькового спринта

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26 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет мужской спринт.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Начало квалификации – 10.00, финала – 12.15 по московскому времени.

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Страна (квалификация), Первый канал (финал).

Старт-лист

11. Александр Терентьев

12. Ермил Вокуев

15. Андрей Собакарев

24. Владислав Вечканов

25. Глеб Ретивых

26. Андрей Феллер

27. Артем Мальцев 

28. Александр Большунов

30. Андрей Парфенов

34. Иван Якимушкин

35. Андрей Мельниченко

46. Савелий Коростелев

56. Николай Морилов

82. Алексей Червоткин

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре

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