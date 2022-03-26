Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят короткие программы

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пары представят короткие программы.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Пары

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени

Участники

– (Команда Щербаковой)

– Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой)

– (Команда Кондратюка)

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске