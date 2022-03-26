Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят короткие программы

Теги сборная России результаты пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пары представят короткие программы.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Пары

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени

Участники

Евгения ТарасоваВладимир Морозов (Команда Щербаковой)

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой)

Анастасия МишинаАлександр Галлямов (Команда Кондратюка)

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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