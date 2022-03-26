Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят короткие программы

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пары представят короткие программы.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Саранск
Пары
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени
Участники
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Команда Щербаковой)
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой)
Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Команда Кондратюка)
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске