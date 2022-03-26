Дмитрий Медведев: «Нашими друзьями из англосаксонского мира была поставлена задача выбросить Россию из спорта»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о проблеме допинга в России.

«Но что тут скрывать? Очевидно, что проблема допинга есть в нашей стране, все это признавали и вина есть.

Но считать, что мы единственные, кто применял допинг, – я имею в виду Российскую Федерацию, российских тренеров, спортсменов, – это точно такое же хамство и цинизм. И другие применяли. Но все ополчились только на нас.

Именно в силу того, что была поставлена задача – опять же нашими друзьями, в значительной степени из англосаксонского мира – выбросить Россию из спорта», – сказал Медведев.