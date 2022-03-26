Министр спорта Беларуси о сотрудничестве с Россией: «Где-то будут созданы совместные лиги, где-то – этапы Кубка Союзного государства. Практически по всем видам уже приняты решения»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о сотрудничестве с Россией в спортивной сфере.

«Сегодня мы говорили о совместной подготовке тренеров, различных образовательных программах, развитии детского и массового спорта, а также рассмотрели задачи по импортозамещению и производству спортивного инвентаря и оборудования.

У нас большое поле деятельности, мы обсудили вопросы по 43 видам спорта – как будем работать в этом году, а также на перспективу. Где-то будут созданы совместные лиги, где-то – этапы Кубка Союзного государства. Практически по всем видам уже приняты решения и разработана система мероприятий.

Я уверен, что по многим видам спорта наши совместные соревнования будут выше уровнем, чем международные турниры, которые будут проходить параллельно без белорусов и россиян. Уже сегодня спортсмены из некоторых стран желают поучаствовать именно в наших состязаниях.

Также мы рассматриваем возможность проведения турниров со странами БРИКС – здесь мы видим отличную площадку для конкуренции наших спортсменов с лучшими атлетами из Китая, Индии, а это профессионалы достойного уровня», – заявил Ковальчук по итогам встречи с представителями Министерства спорта России.