Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве альтернативы Холанду. Вингеру «Ливерпуля» нравится стиль игры «Барсы»

видит в альтернативу .

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники, в качестве альтернативы игроку дортмундской тренеру каталонского клуба Хави вингер «Ливерпуля» нравится больше, чем форвард «Баварии» и нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

Отмечается, что Салаху нравится тип футбола, который Хави ставит в «Барселоне».

Срок контракта египтянина с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года, и стороны пока не могут договориться об условиях нового соглашения.

В этом сезоне 29-летний вингер забил 28 голов и отдал 10 передач в 36 матчах за «Ливерпуль». Его статистика доступна по ссылке.