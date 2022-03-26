Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве альтернативы Холанду. Вингеру «Ливерпуля» нравится стиль игры «Барсы»

«Барселона» видит в Мо Салахе альтернативу Эрлингу Холанду.
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники, в качестве альтернативы игроку дортмундской «Боруссии» тренеру каталонского клуба Хави вингер «Ливерпуля» нравится больше, чем форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.
Отмечается, что Салаху нравится тип футбола, который Хави ставит в «Барселоне».
Срок контракта египтянина с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года, и стороны пока не могут договориться об условиях нового соглашения.
В этом сезоне 29-летний вингер забил 28 голов и отдал 10 передач в 36 матчах за «Ливерпуль». Его статистика доступна по ссылке.