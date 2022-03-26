«Барса» поборется за Мбаппе, «Зениту» нужен Ахметов, изменения во владении «Локо», ЭСК признал, что «Спартак» пострадал от ошибки судьи, ракетный удар по Джидде накануне Гран-при «Ф-1» и другие новости

1. «Барса» готова конкурировать с «Реалом» не только на поле – во Франции пишут, что каталонский клуб поборется за Килиана Мбаппе. Среди других вариантов – Роберт Левандовски, за которого могут заплатить 60 млн евро. Для Хави, впрочем, приоритетным выбором является Эрлинг Холанд.

2. Топовый свободный агент появится летом и в РПЛ. Ильзат Ахметов не может договориться с ЦСКА о новом контракте – его готов подписать «Зенит». Зимой хавбека хотел вернуть «Рубин», но получил отказ.

3. ТАСС внезапно сообщил, что правительство одобрило продажу «Локомотива» компанией «РЖД». Однако Александр Плутник сразу же опроверг эти сведения: похоже, клуб пытается уйти от санкций, изменив структуру владения.

4. ЭСК РФС постановил, что судья Иванов ошибочно не удалил Гоцука за стык с Айртоном в матче со «Спартаком». Выходит, критика Заремы Салиховой в адрес арбитров была вполне справедлива? Впрочем, мы посчитали ошибки за два сезона – и «Спартак» один из лидеров по ошибкам в свою пользу.

5. По Джидде нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1». Начало второй практики перед Гран-при Саудовской Аравии пришлось отложить, пресс-конференции пилотов отменили. Однако проведению самой гонки ничего не угрожает, Стефано Доменикали заявил, что причин для переживаний нет. В обеих тренировках лучшим был Леклер.

6. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка в прыжковом турнире на Кубке Первого канала. Приз за победу составил три миллиона рублей. К сожалению, в прямом эфире прыжковый турнир на Первом не показали – даже на сайте.

7. Японка Каори Сакамото победила на чемпионате мира по фигурному катанию. Это ее первое золото в карьере. Впервые с 2018 года мировое первенство выиграла не россиянка.

8. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало» (4:3 Б), у Овечкина 771-й гол в лиге и победный буллит, «Рейнджерс» победили «Питтсбург» (5:1), Шестеркин выиграл 31-й матч в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Юсуф Языджи признан лучшим игроком РПЛ в феврале-марте. Алексей Березуцкий – лучший тренер.

10. НБА. 33+15 Янга помогли «Атланте» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. В Кубке Гагарина «Трактор» победил «Салават Юлаев» в пятом матче и повел в серии.

12. ФИФА может сделать русский язык одним из своих официальных.

13. Турецкая пловчиха Гюнеш опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Наши пловцы попросили FINA вмешаться.

Цитаты дня

Зарема Салихова: «Маячит бан от УЕФА и ФИФА на десятилетия, а мы хотим принять соревнования. Даже под нейтральным флагом нам не будут рады, как с олимпийцами не прокатит»

Елена Вяльбе: «Если мы проведем один сезон без стартов FIS, окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад»

Властимил Петржела: «В Чехии подорожал бензин, закрывают банки, НДС вырос, еда подорожала минимум на 20%! Очень сложно, все разочарованы»

Олег Матыцин: «Беларусь и Россия в спортивной отрасли – самодостаточные государства. Важно как можно быстрее отработать механизмы и объединять ресурсы двух стран»

Зарема об уходе легионеров: «Если бы «Зенит» был в ситуации «Рубина», трансферное окно открыли бы в тот же день»