Леброн Джеймс получил «Золотую малину» за худшую актерскую работу

В США названы обладатели антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.

Звездный форвард получил «приз» за худшую актерскую работу.

Фильм джем: Новое поколение» с суперзвездой претендовал на главную антинаграду мирового кино сразу в четырех номинациях.

В итоге «Космическому джему» и Леброну достались две «Золотые малины». Помимо актерской работы он стал лауреатом в номинации «худшая экранная пара», в которой упоминался с «любым анимационным персонажем Warner».

Трофей в номинации «худший фильм» получила лента «Диана: Мюзикл», которая рассказывает о драматической судьбе британской принцессы.

«Золотая малина» или «Раззи» – придуманная в 1981 году антинаграда, которая отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

Леброн смеялся над хейтерами после выхода нового «Космического джема», но фильм не отбил даже затраты на производство