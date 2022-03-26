Леброн Джеймс получил «Золотую малину» за худшую актерскую работу

В США названы обладатели антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил «приз» за худшую актерскую работу.
Фильм «Космический джем: Новое поколение» с суперзвездой НБА претендовал на главную антинаграду мирового кино сразу в четырех номинациях.
В итоге «Космическому джему» и Леброну достались две «Золотые малины». Помимо актерской работы он стал лауреатом в номинации «худшая экранная пара», в которой упоминался с «любым анимационным персонажем Warner».
Трофей в номинации «худший фильм» получила лента «Диана: Мюзикл», которая рассказывает о драматической судьбе британской принцессы.
«Золотая малина» или «Раззи» – придуманная в 1981 году антинаграда, которая отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.
Леброн смеялся над хейтерами после выхода нового «Космического джема», но фильм не отбил даже затраты на производство