Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче благодаря голу Тюкавина

обыграла молодежную команду в товарищеском матче.

Игра прошла на базе сборной в Новогорске. Победу команде принес гол Константина Тюкавина на 26-й минуте.

Товарищеский матч

Сборная России – Сборная России U21 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тюкавин (26).

Сборная России (первый тайм): Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Сборная России (второй тайм): Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Молодежная сборная России (стартовый состав): Будачев,Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.