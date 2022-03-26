Кубок Первого канала по фигурному катанию. Кондратюк, Коляда, Семененко и Мозалев выйдут на лед с короткими программами

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске мужчины выйдут на лед с короткими программами.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Саранск
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени
Участники
Михаил Коляда (Команда Щербаковой)
Андрей Мозалев (Команда Щербаковой)
Макар Игнатов (Команда Щербаковой)
Марк Кондратюк (Команда Кондратюка)
Евгений Семененко (Команда Кондратюка)
Александр Самарин (Команда Кондратюка)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске