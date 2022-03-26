Кубок Первого канала. Команда Щербаковой выигрывает у команды Кондратюка со счетом 51:47

В Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором участвуют команды олимпийских чемпионов и Марка Кондратюка.

После ритм-танца и короткой программы у мужчин лидирует команда Щербаковой «Красная машина».

канала по фигурному катанию

Саранск

Ритм-танец

– (команда Щербаковой) – 10

– (команда Кондратюка) – 9

Мужчины, короткая программа

1. (Команда Щербаковой) – 10

2. (Команда Кондратюка) – 9

3. (Команда Кондратюка) – 8

4. (Команда Щербаковой) – 7

5. (Команда Щербаковой) – 6

6. (Команда Кондратюка) – 5

Пары, короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Команда Щербаковой) – 10

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Команда Кондратюка) – 9

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) – 8

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) – 7

ОБЩИЙ СЧЕТ: 51:47 в пользу команды «Красная машина».