Кубок Первого канала. Команда Щербаковой выигрывает у команды Кондратюка со счетом 51:47

В Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором участвуют команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
После ритм-танца и короткой программы у мужчин лидирует команда Щербаковой «Красная машина».
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Саранск
Ритм-танец
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (команда Щербаковой) – 10
Александра Степанова – Иван Букин (команда Кондратюка) – 9
Мужчины, короткая программа
1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) – 10
2. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) – 9
3. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) – 8
4. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) – 7
5. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) – 6
6. Александр Самарин (Команда Кондратюка) – 5
Пары, короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Команда Щербаковой) – 10
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Команда Кондратюка) – 9
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) – 8
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) – 7
ОБЩИЙ СЧЕТ: 51:47 в пользу команды «Красная машина».