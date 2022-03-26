Кубок Первого канала. Команда Щербаковой выигрывает у команды Кондратюка со счетом 51:47

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В Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором участвуют команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. 

После ритм-танца и короткой программы у мужчин лидирует команда Щербаковой «Красная машина». 

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск 

Ритм-танец

Виктория СиницинаНикита Кацалапов (команда Щербаковой) – 10 

Александра СтепановаИван Букин (команда Кондратюка) – 9 

Мужчины, короткая программа

1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) – 10

2. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) – 9

3. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) – 8

4. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) – 7

5. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) – 6

6. Александр Самарин (Команда Кондратюка) – 5

Пары, короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Команда Щербаковой) – 10

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Команда Кондратюка) – 9

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) – 8

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) – 7

ОБЩИЙ СЧЕТ: 51:47 в пользу команды «Красная машина».

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