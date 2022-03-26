Жамнов назвал Россию сильнейшей страной в хоккее: «У нас есть победные традиции, большие успехи»

Алексей Жамнов считает Россию сильнейшей страной в хоккее.
На вопрос ребенка о том, какая страна на данный момент является сильнейшей в хоккее, главный тренер сборной назвал Россию.
«Почему Россия? У нас есть победные традиции, есть большие успехи.
Но вообще нельзя сказать, какая сборная всех сильнее. Надо смотреть мировой рейтинг ИИХФ. У кого больше побед, тот и выше.
А если так посмотреть, последний раз мы взрослый чемпионат мира выигрывали в 2014 году, молодежный – в 2011 году… Да, мы брали медали, завоевали золото Олимпиады-2018 в Корее.
Так что рейтинг меняется каждый год. Но я отвечу, что самые большие традиции – у России и Канады. В наших странах очень большой интерес к хоккею, и сборные всегда будут стоять высоко», – сказал Жамнов.
В текущем рейтинге ИИХФ сборная России занимает 3-е место после Канады и Финляндии.
На Олимпиаде-2022 – первом крупном турнире под руководством Жамнова – россияне получили серебряные медали, уступив Финляндии в финале.