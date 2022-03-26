Усик про реванш с Джошуа: «Так я лучше помогу стране, чем если буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву»

Чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему принял решение провести реванш с Энтони Джошуа.
«Всем добрый вечер. Я принял решение начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.
Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем если я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву.
Дорогие друзья, очень большое количество моих друзей и близких позвонило мне и поддержало меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира.
Все будет слава богу и все будет Украина. Всем добра», – сказал Усик.
Украинский боксер уехал из страны, чтобы провести реванш с британцем летом 2022 года.
Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся осенью 2021 года и завершился победой Александра единогласным решением судей.
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