Усик про реванш с Джошуа: «Так я лучше помогу стране, чем если буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву»

Чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе рассказал, почему принял решение провести реванш с Энтони Джошуа.

«Всем добрый вечер. Я принял решение начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.

Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем если я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву.

Дорогие друзья, очень большое количество моих друзей и близких позвонило мне и поддержало меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира.

Все будет слава богу и все будет Украина. Всем добра», – сказал Усик.

Украинский боксер уехал из страны, чтобы провести реванш с британцем летом 2022 года.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся осенью 2021 года и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Энтони Джошуа: «Я не хочу говорить о ситуации с Усиком в Украине. Но я без проблем проведу промежуточный бой. Я подерусь с любым»

Александр Шлеменко: «Усику и Ломаченко, которые взяли в руки оружие, я могу пожелать – остаться живыми. По духу они такие же, как русские парни»