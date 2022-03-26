Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал о дисциплинарном деле, открытом против него Международной федерацией плавания ( ) из-за участия в концерте-митинге в Москве.

Концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, прошел 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

– Против тебя открыла дело дисциплинарная комиссия FINA. Для тебя это стало неожиданностью?

– Да, открыла. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента.

Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе Андрея Говорова, его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство.

– Тебе сообщили, какие могут быть применены санкции?

– Нет. Информации нет. Сказали, что должен предоставить документы в определенные сроки. Не стану озвучивать список бумаг, который меня попросили прислать, – расскажу, когда все это закончится. Большое спасибо Всероссийской федерации плавания, которая обещала полностью поддержать финансово и оплатить помощь одного из лучших юристов страны.

– Будешь ли оспаривать наказание, если оно последует, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне?

– Посмотрим на решение. Если оно станет таким же, какое вынесли по гимнасту Ивану Куляку, – дисквалификация на год, то ничего не теряю. В 2023-м пройдет еще один чемпионат мира, – сказал Рылов.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма