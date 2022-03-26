Вячеслав Караваев: «Мы не можем повлиять на отношение к России в мировом футболе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Поговорили с Валерием Георгиевичем и решили, что эту неделю я буду работать в Питере – в двухразовом режиме. Что я и делаю.

Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой – еще больше, чем раньше.

Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент – и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» – сказал защитник «Зенита».

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