Вячеслав Караваев: «Мы не можем повлиять на отношение к России в мировом футболе»

высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Поговорили с Валерием Георгиевичем и решили, что эту неделю я буду работать в Питере – в двухразовом режиме. Что я и делаю.

Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой – еще больше, чем раньше.

Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент – и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» – сказал защитник .