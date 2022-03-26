Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева и Петросян покажут короткие программы

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске женщины выступят с короткими программами.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Саранск
Женщины
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени
Участницы
Анна Щербакова (Команда Щербаковой)
Аделия Петросян (Команда Щербаковой)
Софья Самоделкина (Команда Щербаковой)
Камила Валиева (Команда Кондратюка)
Елизавета Туктамышева (Команда Кондратюка)
Майя Хромых (Команда Кондратюка)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске