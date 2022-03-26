Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Щербакова, Туктамышева и Петросян покажут короткие программы

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске женщины выступят с короткими программами.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени

Участницы

(Команда Щербаковой)

(Команда Щербаковой)

Софья Самоделкина (Команда Щербаковой)

(Команда Кондратюка)

(Команда Кондратюка)

(Команда Кондратюка)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске