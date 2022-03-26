UFC on ESPN 33: Блейдс против Докоса, Аскаров – Кара-Франс, Олейник – Латифи и другие бои

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В ночь с 25 на 26 марта в Коламбусе состоится турнир UFC On ESPN 33.

В главном бою вечера подерутся тяжеловесы Кертис Блейдс (15-3) и Крис Докос (9-4).

В со-главном поединке встретятся Джоанн Вуд (16-8) и Алекса Грассо (13-3).

Другие бои:

Мэтт Браун (25-19) против Брайана Барберена (16-8);

Аскар Аскаров (13-0-1) против Кая Кара-Франса (23-8);

Илир Латифи (15-8) против Алексея Олейника (59-16-1);

Марк Диакези (14-5) против Вячеслава Борщева (6-1);

Алиасхаб Хизриев (13-0) против Дениса Тюлюлина (9-5).

UFC on ESPN 33 покажет «Матч ТВ». Начало турнира в 23:30 по московскому времени, основной кард стартует в 02:00.

Взвешивание UFC on ESPN 33: Олейник тяжелее Латифи, Докос легче Блейдса

Кертис Блейдс: «Мне достаточно одного удара, чтобы одержать победу над Докосом»

 

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