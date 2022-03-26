Полиция задержала футболиста «Амкала» после матча в Новосибирске

Футболист «Амкала» Василий Маврин был задержан после матча в Новосибирске.

По завершении игры с местным клубом из ФНЛ-2 игрок фотографировался с детьми. После этого к манежу «Заря», где прошел матч, была вызвана полиция, однако причины этого неизвестны.

Игрок и журналист опубликовал видео, на котором полицейские силой пытаются задержать Маврина, хотя тот говорит им, что готов идти с ними без сопротивления.

На улице партнеры Маврина по «Амкалу» вышли к полицейскому автомобилю. Один из сотрудников положил руку на кобуру и стал кричать собравшимся, чтобы они отошли от машины.