Полиция задержала футболиста «Амкала» после матча в Новосибирске

Футболист «Амкала» Василий Маврин был задержан после матча в Новосибирске.
По завершении игры с местным клубом «Новосибирск» из ФНЛ-2 игрок фотографировался с детьми. После этого к манежу «Заря», где прошел матч, была вызвана полиция, однако причины этого неизвестны.
Игрок «Амкала» и журналист Дмитрий Егоров опубликовал видео, на котором полицейские силой пытаются задержать Маврина, хотя тот говорит им, что готов идти с ними без сопротивления.
На улице партнеры Маврина по «Амкалу» вышли к полицейскому автомобилю. Один из сотрудников положил руку на кобуру и стал кричать собравшимся, чтобы они отошли от машины.