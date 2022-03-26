Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

объявил о переходе полузащитника до конца сезона.

19-летний грузин приостановил контракт с «Динамо», сообщает сайт польского клуба

Ранее Гагнидзе приостановил соглашение с , где выступал на правах аренды.

Контракт хавбека с рассчитан до 2026 года.

«Ракув» занимает 2-е место в чемпионате Польши после 26 туров.

Статистика Гагнидзе – здесь.