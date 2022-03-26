Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

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«Ракув» объявил о переходе полузащитника Луки Гагнидзе до конца сезона.

19-летний грузин приостановил контракт с «Динамо», сообщает сайт польского клуба

Ранее Гагнидзе приостановил соглашение с «Уралом», где выступал на правах аренды.

Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до 2026 года.

«Ракув» занимает 2-е место в чемпионате Польши после 26 туров.

Статистика Гагнидзе – здесь.

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