Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

«Ракув» объявил о переходе полузащитника Луки Гагнидзе до конца сезона.
19-летний грузин приостановил контракт с «Динамо», сообщает сайт польского клуба
Ранее Гагнидзе приостановил соглашение с «Уралом», где выступал на правах аренды.
Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до 2026 года.
«Ракув» занимает 2-е место в чемпионате Польши после 26 туров.
Статистика Гагнидзе – здесь.
🇬🇪 𝙉𝙚𝙬 𝙂𝙚𝙤𝙧𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙚𝙖𝙢 🔴🔵 📸 @jakub_ziemianin pic.twitter.com/QC9vC4zO3L— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) March 25, 2022