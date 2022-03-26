Эриксен забил за Данию в первом матче после возвращения. Летом он пережил остановку сердца

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Кристиан Эриксен забил за сборную Дании в первом матче после возвращения.

Хавбек «Брентфорда» вышел на замену в товарищеской игре с Нидерландами (2:3, второй тайм) после перерыва и на 47-й минуте отметился голом.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В январе полузащитник подписал контракт с «Брентфордом», а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.

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