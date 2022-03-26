Эриксен забил за Данию в первом матче после возвращения. Летом он пережил остановку сердца

Кристиан Эриксен забил за сборную Дании в первом матче после возвращения.
Хавбек «Брентфорда» вышел на замену в товарищеской игре с Нидерландами (2:3, второй тайм) после перерыва и на 47-й минуте отметился голом.
Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
В январе полузащитник подписал контракт с «Брентфордом», а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.
CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM— ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022