Эриксен забил за Данию в первом матче после возвращения. Летом он пережил остановку сердца

забил за сборную Дании в первом матче после возвращения.

Хавбек вышел на замену в товарищеской игре с Нидерландами (2:3, второй тайм) после перерыва и на 47-й минуте отметился голом.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на . В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В январе полузащитник подписал контракт с «Брентфордом», а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.

CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM