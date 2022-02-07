Два золота России на Олимпиаде, поражение в финале ЧЕ по мини-футболу, Сенегал выиграл Кубок Африки, «Барса» сильнее «Атлетико» и другие новости утра

1. Александр Большунов принес России первое золото Олимпиады-2022, одержав победу в скиатлоне. Серебро тоже у нас – у Дениса Спицова. Большунов – первый российский лыжник, бравший личное золото Олимпиады, чемпионата мира и выигрывавший общий зачет КМ.

Второе золото у сборной России по фигурному катанию, выигравшей командный турнир. Она опередила США и Японию.

Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле – это первая наша медаль в женском фристайле за 28 лет. В медальном зачете Россия занимает 3-е место, всего у нас уже пять наград.

2. В мини-футболе сборная России золото упустила, проиграв Португалии в финале чемпионата Европы (2:4) – хотя в первом тайме вели 2:0 и могли спастись в конце. Для нас это уже пятое подряд поражение в финале ЧЕ.

3. «Барселона» вернула свой 2009-й, уверенно разобравшись на «Камп Ноу» с «Атлетико» – 4:2. Получалось буквально все – Траоре сделал ассист в первой игре после возвращения, у Дани Алвеса гол плюс пас (не испортило впечатление даже удаление бразильца) – именно такую «Барсу» хотят видеть Хави и болельщики. Каталонцы впервые с лета поднялись в топ-4, а серия без поражений составляет уже семь матчей.

«Реал» дожал в концовке «Гранаду» (1:0) и укрепился на вершине с 6-очковым отрывом. Все результаты дня – здесь.

4. Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одержав победу над Египтом в финале по пенальти. Мане не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии уже не промахнулся – и принес стране долгожданный трофей.

5. Россия обошлась без замен в произвольных программах командного турнира Олимпиады по фигурному катанию. Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отправился в Пекин.

6. Лео Месси забил второй гол в Лиге 1 и помог «ПСЖ» разгромить «Лилль» – 5:1. Вот уже 18 лет подряд аргентинец радует своих болельщиков забитыми мячами. «Париж» довел беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей и уверенно лидирует в таблице. Остальные результаты – здесь.

7. Отлично начали в «Юве» дебютанты Влахович и Закария – оба забили в первом матче с «Вероной» (2:0). «Аталанта» без Миранчука уступила «Кальяри» (1:2), остальные результаты тура – здесь.

8. В Бундеслиге «Боруссия» крупно проиграла «Байеру» (2:5) и отстает от «Баварии» уже на 9 очков. Таких разгромов у «Дортмунда» еще не было.

9. «Ливерпуль» прошел «Кардифф» в Кубке Англии, а новичок «красных» Луис Диас познакомился с британским футболом. Известны все пары 1/8 финала.

10. НБА. «Денвер» обыграл «Бруклин», «Чикаго» уступил «Филадельфии». Другие результаты – здесь.

11. «Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи болельщики не выступили против Fan ID.

12. Чалов дебютировал за «Базель» – забить не удалось, но Федя все равно доволен стартом карьеры в Европе.

13. «Ференцварош» Черчесова проиграл 0:3 «Пакшу» и после двух поражений в трех матчах больше не лидирует в таблице.

Цитаты дня

Эрик Стаал об Олимпиаде без НХЛ: «Неважно, кто участвовал, медаль остается олимпийской. Если русские болельщики считают иначе, это странно»

Александер Чеферин: «Некоторые думают, что Земля плоская, так же и с Суперлигой. Никто этого не хочет, кроме считающих, что футбол – это только деньги»

Александр Большунов: «Ради такого стоит пройти такой путь! Я – олимпийский чемпион!»

Алексей Ягудин: «Если в Пекине не случится землетрясение, то командное золото будет нашим»